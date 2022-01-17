Екатеринбург, 17 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под суд отдана гражданка, обвинявшаяся в истязании 95-летней женщины, за которой она осуществляла уход. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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Прокуратура Кировского района города утвердила обвинительное заключение. Женщине грозит до семи лет колонии. По данным следствия, она ухаживала за гражданкой 1926 года рождения. И при этом нанесла ей в область головы не менее десяти ударов домашней обувью. А затем схватила её за волосы, потом повалила ее на пол и нанесла ногами не меньше 13 ударов ногами по рукам и туловищу потерпевшей. После этого за волосы она протащила её до кровати.

Старший помощник руководителя Следственного комитета СКР по Свердловской области Александр Шульга отмечает, что обвиняемой является 63-летняя жительница Полевского. Расследование уголовного дела находилось в центральном аппарате СК РФ на контроле. По его словам, у гражданки не сложились отношения с подопечной, и это повлекло совершение преступления.