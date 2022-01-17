Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге — одном из крупнейших стационаров города, принимающий пациентов с различными заболеваниями, не связанными с ковидом, — объяснили применение силы охранником в отношении пациента на инвалидной коляске. Потерпевший сам напал на блюстителя порядка и пытался его задушить, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе медучреждения.

Monoklon НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Видеозапись избиения мужчины, рядом с котором была инвалидная коляска, появилась в социальных сетях накануне днем. Очевидцы сообщали, что охранник НИИ скорой помощи применил физическую силу к пациенту-мужчине. По данному факту была начата внутренняя проверка, в рамках которой была установлена последовательность событий.

Как выяснилось после просмотра записей камер видеонаблюдения в приемном покое и опроса медицинских сотрудников, очевидцев, в приемное отделение НИИ по «скорой» поступил пациент с челюстно-лицевой травмой, повреждениями мягких тканей лица и очевидными признаками алкогольного опьянения. Чтобы исключить черепно-мозговую травму мужчину направили на компьютерную томографию (КТ) головного мозга. В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его.

«На место инцидента были вызваны два сотрудника охранной фирмы. Пытаясь усмирить буйного пациента, один из охранников получил удары по голове и лицу, после чего пациент набросился на него и начал душить. В рамках самообороны охрана была вынуждена применить силу», — пояснили в стационаре.

После того, как приступ агрессии пациента закончился, медицинское обследование, необходимое для постановки диагноза, было продолжено.

«Жизни и здоровью пациента ничего не угрожало, поэтому после комплекса процедур он был выписан из стационара в 00:20 мск 17 января, — подытожили в НИИ. — Охранник и специалист лучевой диагностики отправлены в травмпункт для освидетельствования побоев от буйного пациента, работают правоохранительные органы».