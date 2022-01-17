Киев, , 15:42 — REGNUM Российский газопровод «Северный поток — 2» пока «не полностью соответствует» европейскому праву, потому его сертификация временно приостановлена. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

«В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен», — сказала она на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Вместе с тем, добавила она, одновременно «мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили».

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.