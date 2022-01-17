Киев, 17 января 2022, 15:42 — REGNUM Российский газопровод «Северный поток — 2» пока «не полностью соответствует» европейскому праву, потому его сертификация временно приостановлена. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Вместе с тем, добавила она, одновременно «мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили».
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.