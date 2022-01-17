Москва, , 15:41 — REGNUM В середине января котировки нефти марки Brent поднялись до самых высоких уровней за последний год ($86,50 за баррель). Каких-либо ярких новостных причин для этого не было, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин.

Нефть © ИА REGNUM

«Просто за последний месяц нефтетрейдеры снизили свои опасения по поводу негативного влияния штамма коронавируса «Омикрон» на мировую экономику и объемы потребляемой нефти.

При этом запасы нефти в США и мире продолжают снижаться, а у ряда членов ОПЕК+ есть проблемы с повышением уровня их добычи до плановых значений.

Такая ситуация сложилась за последние пару лет из-за хронического недоинвестирования в отрасли нефтедобычи в период перехода ряда ведущих экономик к чистой энергетике.

Многие развитые страны сейчас делают ставку на энергопереход. Это означает, что приток денег инвесторов в традиционные углеводородные источники энергии будет снижаться.

Но при этом новые экологические технологии пока не так широко развиты, и энергия от них будет довольно дорогой. Иными словами, мир какое-то время будет находится в фазе дефицита предложения дешевой и доступной энергии.

Отсюда — повышенные уровни цен. Поэтому все больше крупных инвестиционных банков позитивно сейчас смотрят на нефть и на сектор энергетики.

Однако в обозримой перспективе есть несколько факторов, которые будут негативно влиять на нефтяные цены.

С начала февраля Китай приступит к продаже нефти из своих стратегических резервов, что может оказать краткосрочное давление на цены. Непрерывный рост буровой активности в США и Канаде также может остановить рост цен.

В ближайшие месяцы 2022 года также стоит ждать заключения сделки по ядерной сделке Ирана с США, в результате чего на рынке могут появится значительные объемы иранской нефти, которые также негативно будут влиять на баланс спроса-предложения на рынке.

К тому же, Федеральная резервная система США сейчас заняла жесткую позицию по снижению инфляции в США, а ней важной компонентой являются растущие цены на энергоносители. Повышение ставок должно сократить спрос на рисковые виды активов.

Таким образом, цены на нефть марки Brent выше $85 считаются неустойчивыми. В случае пробоя предыдущих годовых максимумов ($86,50), следующей целью роста нефти Brent может стать район $90. — ранее здесь был ценовой минимум 2012 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, если текущая скорость повышения цен на нефть ($0,65 день) сохранится, то отметка в $100 за баррель Brent будет достигнута к середине февраля.

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