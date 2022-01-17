Москва, 17 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В середине января котировки нефти марки Brent поднялись до самых высоких уровней за последний год ($86,50 за баррель). Каких-либо ярких новостных причин для этого не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин.

ИА REGNUM Нефть

«Просто за последний месяц нефтетрейдеры снизили свои опасения по поводу негативного влияния штамма коронавируса «Омикрон» на мировую экономику и объемы потребляемой нефти.

При этом запасы нефти в США и мире продолжают снижаться, а у ряда членов ОПЕК+ есть проблемы с повышением уровня их добычи до плановых значений.

Такая ситуация сложилась за последние пару лет из-за хронического недоинвестирования в отрасли нефтедобычи в период перехода ряда ведущих экономик к чистой энергетике.

Многие развитые страны сейчас делают ставку на энергопереход. Это означает, что приток денег инвесторов в традиционные углеводородные источники энергии будет снижаться.

Но при этом новые экологические технологии пока не так широко развиты, и энергия от них будет довольно дорогой. Иными словами, мир какое-то время будет находится в фазе дефицита предложения дешевой и доступной энергии.

Отсюда — повышенные уровни цен. Поэтому все больше крупных инвестиционных банков позитивно сейчас смотрят на нефть и на сектор энергетики.

Однако в обозримой перспективе есть несколько факторов, которые будут негативно влиять на нефтяные цены.

С начала февраля Китай приступит к продаже нефти из своих стратегических резервов, что может оказать краткосрочное давление на цены. Непрерывный рост буровой активности в США и Канаде также может остановить рост цен.

В ближайшие месяцы 2022 года также стоит ждать заключения сделки по ядерной сделке Ирана с США, в результате чего на рынке могут появится значительные объемы иранской нефти, которые также негативно будут влиять на баланс спроса-предложения на рынке.

К тому же, Федеральная резервная система США сейчас заняла жесткую позицию по снижению инфляции в США, а ней важной компонентой являются растущие цены на энергоносители. Повышение ставок должно сократить спрос на рисковые виды активов.

Таким образом, цены на нефть марки Brent выше $85 считаются неустойчивыми. В случае пробоя предыдущих годовых максимумов ($86,50), следующей целью роста нефти Brent может стать район $90. — ранее здесь был ценовой минимум 2012 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, если текущая скорость повышения цен на нефть ($0,65 день) сохранится, то отметка в $100 за баррель Brent будет достигнута к середине февраля.

Читайте также: Нефть Brent взяла курс к уровню $100 за баррель