Чебоксары, , 15:40 — REGNUM В Чувашии на этой неделе ожидаются снегопады, потепление и морозы, при этом предстоящую декаду будет чуть теплее климатической нормы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

На детской площадке Наталия Николаева © ИА REGNUM

В республике 18 января ожидается потепление, температура может преодолеть нулевую отметку и уйти в «плюс». Также продолжатся снегопады и метели.

19 января ветер стихнет, снегопады будут кратковременными, и может выглянуть солнце. 20 — 21 января похолодает до — 20 градусов по ночам, а днём ожидается −10…−15 градусов мороза.

По предварительным данным, морозная погода сохранится 22 января с возможным кратковременным потеплением, к этому добавится усиление ветра и небольшие снегопады.

По расчётам, средняя температура воздуха в Чувашии в ближайшую декаду будет чуть выше климатической нормы и составит — 9 градусов мороза.