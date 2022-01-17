Москва, 17 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. О пользе кофе для здоровья рассказал врач и телеведущий Александр Мясников 17 января на своей странице в соцсети Instagram.

Vk.com/drmyasnikov Александр Мясников

«Доказано, что кофе (разумеется, речь идет о натуральном, а не о растворимом кофе) полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому 3−5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы», — написал он в своем сообщении.

Также Мясников уточнил, что употребление указанного напитка регулярно способствует снижению возможности возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии.

При этом врач указал, что у больных гипертонией кофе не способствует повышению артериального давления в случае, если человек пьет его не в первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что власти Санкт-Петербурга выделили в 2022 году 300 млн рублей на создание внутридворовых спортивных площадок, чтобы как можно больше горожан приобщить к здоровому образу жизни.