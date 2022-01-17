Москва, 17 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» рассчитывают на то, что закон о суррогатном материнстве будет принят до августа, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Иван Шилов, ИА REGNUM Анна Кузнецова

«Незадолго до окончания осенней сессии мы вместе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым, другими коллегами внесли законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства. Мы рассчитываем на поддержку коллег в этом важном вопросе, надеемся, что проект закона будет принят в эту весеннюю сессию», — сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Новую редакцию законопроекта о суррогатном материнстве внесли в Госдуму в 2021 году депутаты от «Единой России» во главе с Петром Толстым, Василием Пискаревым и Анной Кузнецовой.

Предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации.

Новая редакция законопроекта предусматривает, что защита прав и законных интересов детей, рожденных в России суррогатными матерями, в случае их выезда за переделы страны РФ, будет осуществляться консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых данная категория детей состоит на учете до достижения ими совершеннолетия.