Красногорск, , 15:35 — REGNUM Количество снегоуборочной техники в Подмосковье увеличилось на 10%. Об этом 17 января сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, для уборки улиц и трасс Подмосковья зимой 2022 года используется 968 комбинированных дорожных машин, свыше 1,3 тыс. тракторов, и более 530 самосвалов для вывоза снега.

«В текущем году своевременно подготовили 3786 единиц техники, которые сегодня работают на линии. В работе задействовано на 10% больше техники, чем в прошлом году», — сказал министр.

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