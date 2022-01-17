17 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили обвинение со стороны Киева в адрес Москвы по поводу недавних кибератак на государственные сайты Украины.

Артур Савин, , 16:28 — REGNUM Информация на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, согласно которой Российская Федерация якобы причастна к недавним кибератакам на сайты госорганов страны, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Киевские клоуны» — это американские марионетки, они могут обвинить кого угодно и в чём угодно, но только не собственного хозяина. Хакерские атаки носят исключительно «российский характер» потому, что Украина — страна чудес», — отмечает Александр Б.

Многие пользователи были совершенно не удивлены тому, что основной версией киевских властей по поводу того, кем же были организованы кибератаки, станут происки хакеров якобы из Российской Федерации.

«Ну, конечно, а кто же ещё? Ведь американцы-то не могут, видимо, атаковать украинские госсайты, или поляки. Это точно могли сделать только Белоруссия или Россия. Они ведь только зуб точат на Украину, больше некому», — пишет Екатерина Ц.

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Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти на выдумки горазды, сочиняют разного рода нелепицы и обвиняют во всевозможных проблемах исключительно своего соседа.

«Новые украинские сказки. Гоголь нервно курит в сторонке. Чего только киевские сценаристы не придумают, чтобы начать войну славян со славянами. Дожили братские народы!» — указывает Мариана Г.

Часть людей считает подобные обвинения абсурдными и приводит точно такие же абсурдные доводы как в пользу, так и против версии киевских выдумщиков.

«Петров и Боширов, видимо, компьютерные технологии освоили. Решили, что раз пандемия, то будут устраивать свои грязные провокации удалённо. Ну что, можно только похвалить такое стремление», — шутит Андрей П.

«Мы же, по мнению украинских властей, ни на что не способные ватники, которые последних ежей доедают. Нам такое просто не по плечу. Мы и компьютеров-то отродясь не видали! Это не мы, это американцы, они продвинутые: в пальто ходят и ёжиков не едят!» — издевается Марина П.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти не допускают даже толику сомнения относительно своей классической версии о злой Москве, которая зачем-то строит козни Украине.

«Удивили», конечно. На Украине разве бывают другие виноватые, кроме России?» — задаётся вопросом Евгений Д.

Нашлись и те, кто призвал Киев предоставить общественности убедительные доказательства вины России в недавних кибератаках на государственные сайты Украины.

«Что, и доказательства есть у украинцев? Или это очередные пустые россказни и обвинения в сторону ненавистной им России? Кому вы нужны, что у вас там хакать?» — удивляется Тринадцатый Ч.

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«Киев много постоянно в чём-то обвиняет нашу страну, но доказательств почему-то никогда не предъявляет. У меня закрадывается смутное сомнение относительно того, что правительство в Киеве не чисто на руку и, возможно, обманывает украинский народ», — написала Нина А.

Напомним, 16 января на сайте Министерства цифровой трансформации Украины появилась информация, согласно которой Российская Федерация якобы причастна к недавним кибератакам на сайты госорганов страны. По этому поводу Служба безопасности Украины и Национальная полиция страны возбудили уголовное дело и проводят соответствующее расследование.