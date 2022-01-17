Москва, 17 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Инициатива потребления газа вместо бензина в автомобилях, безусловно, позитивная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Это хорошо, потому что использование природного газа вместо традиционных видов моторного топлива позволяет снизить выбросы CO₂. на 20−30%.

Кроме того, метан дешевле, что является особенно важным моментом, например, для транспортных компаний, у которых топливо является одной из ключевых статей расходов.

При этом влияние на отрасль, вероятно, будет ограниченным. Пока что речь идёт преимущественно об общественном транспорте, транспортных компаниях и, возможно, такси», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует повысить объём потребления природного газа в качестве моторного топлива вместо бензина.

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