Москва, 17 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Блогер Артур Бабич рассказал поклонникам, что его семью обокрали. Об этом он сообщил в историях личного Instagram-аккаунта 17 января.

Скриншот видео на YouTube Артур Бабич

«Сегодня утром в поезде у моей мамы, брата и племянницы украли три телефона», — написал тиктокер. При этом он отметил, что купе, в котором они ехали, было закрыто. Пока неизвестно, обратились ли родственники блогера в полицию.

Ранее пользователи Сети высмеяли бой между Артуром Бабичем и блогером Даней Милохиным в рамках YouTube-шоу «PvP Арена». Зрителей повеселил размер ринга и перчаток, а также само умение «спортсменов» боксировать.