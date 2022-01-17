Москва, 17 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Власти Украины обязаны досконально следовать Минским соглашениям, никакого плана «Б» у Киева нет. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров, выступая по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом, заявил, что Хорватия, вероятно, под готовностью обсуждать с Украиной опыт реинтеграции национальных меньшинств понимает именно решение гуманитарных вопросов. Однако ряд украинских официальных лиц хотят представить эту тему так, будто бы можно использовать опыт боевых действий на Балканах в середине 1990-х годов.

«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить», — подчеркнул Лавров.

Он выразил надежду, что до боевых намерений Киева дело не дойдёт, хотя подобные заявления довольно опасны. Так, президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал, чтобы украинцы, ощущающие себя русскими, убирались в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Украиной фактически управляют из США.

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