Варшава, 17 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Доход бюджета Польши от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в 2022 году может составить около 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов США). Об этом сообщили в пресс-службе Польского экономического института.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

«Дорожно-транспортные происшествия обходятся польскому государству примерно в 50−60 млрд злотых в год, что составляет около 3% ВВП республики. Ужесточение наказаний за нарушения правил дорожного движения частично сможет компенсировать эти потери (штрафы могут составить около 4 млрд злотых уже в этом году), а также снизить число самих ДТП», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года были существенно увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В новой редакции закона предусмотрено, что минимальным размер штрафов за такие нарушения будет повышен до 8 тысяч злотых (1740 евро). При этом, в суде этот штраф могут повысить до 30 тысяч злотых (6500 евро).