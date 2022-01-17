Красногорск, 17 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Дорожные службы сделали максимальный за четыре года объем работ по обработке противогололедными реагентами улиц и трасс в Подмосковье. Об этом 17 января сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства.

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По его словам, в период с 1 ноября 2021 года по 16 января 2022 года на территории Подмосковья выпало 119 см снега, что в два раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

«С учетом погоды дорожники выполнили рекордный за четыре года объем. Уже провели 60 циклов обработки дорожной сети противогололедными материалами при плане на год 89 циклов», — сказал Гержик.