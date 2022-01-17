Москва, , 15:26 — REGNUM Дата послания Федеральному собранию РФ пока не определена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщил источник в Госдуме.

Послание президента России Федеральному собранию Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дата послания пока не определена», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что Кремль уже анонсировал очередное послание 2022 года на конец января — начало февраля. При этом уточнялось, что подготовка к нему концептуально уже началась.

В 2021 году послание состоялось в апреле и было посвящено выходу кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По итогам послания в Госдуме формируется рабочая группа по реализации положений и предложений.

Читайте также: Песков ответил на вопрос об участниках послания Федеральному собранию

Читайте ранее в этом сюжете: Песков сказал, когда ожидать послания Путина Федеральному собранию