Москва, 17 января, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Дата послания Федеральному собранию РФ пока не определена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщил источник в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Послание президента России Федеральному собранию

«Дата послания пока не определена», — сказал собеседник агентства.

Отметим, что Кремль уже анонсировал очередное послание 2022 года на конец января — начало февраля. При этом уточнялось, что подготовка к нему концептуально уже началась.

В 2021 году послание состоялось в апреле и было посвящено выходу кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По итогам послания в Госдуме формируется рабочая группа по реализации положений и предложений.

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