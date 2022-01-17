Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Сотрудники «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге будут вынуждены демонстрировать свой иммунный сертификат с QR-кодом при входе на территорию предприятия пока что на бессрочной основе, то есть ежедневно. Об этом 17 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Балтийский завод».

Vk.com/balt_zavod Ограждения перед входом на КПП «Балтийского завода» (цитата группы «ВК» Подслушано «Балтийский завод")

«Пока не известно, как долго это продлится. Пока не будет либо коллективного иммунитета, либо пока не будет отмены этого (решения), снижения роста заболеваемости», — отметили в пресс-службе.

Там также разъяснили, что сотрудники без QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19 уходят в отпуска за свой счёт, рабочие места сохраняются за работниками. В случае, если сотрудники вакцинируются и предоставят соответствующие подтверждения, их пропуска разблокируют.

В пресс-службе «Балтийского завода» воздержались от комментариев о количестве не вышедших сегодня на работу по причине отсутствия QR-кодов.

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В то же время недовольство среди сотрудников предприятия введёнными мерами не утихает. Своим отношением под постом в социальной сети «ВКонтакте» поделился Семен Н.: «Меня не пустили. Сказали пустят если хотя бы одну прививку сделаю. Пошёл домой, думаю уволиться».

Как сообщает издание «Фонтанка», сотрудники завода, не вышедшие сегодня на смену по причине отсутствия иммунных сертификатов, готовят иск в суд. В правоохранительные органы по такой же причине обратились и сотрудники завода «Красный Октябрь».