Москва, , 15:26 — REGNUM Процесс перехода автомобилей с бензина на газомоторное топливо идет крайне медленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Общественный транспорт Дарья Драй, ИА REGNUM

«Планы перевода на газ значительной части муниципального транспорта и дорожной техники вынашивались в СССР ещё в 70−80 годах XX века.

Более того, было налажено производство оборудования для перевода основных моделей автомобилей, ряд автотранспортных предприятий перешла на газ.

Тогда эти планы, впрочем, базировались не на заботе об экологии, а на стремлении сократить хищения бензина сотрудниками автопредприятий, да и просто снизить зависимость от перебоев с бензином.

По понятным причинам у части исполнителей, лишавшихся дополнительного дохода или просто топлива для своих личных автомобилей, эти планы встретили сопротивление, а начавшаяся перестройка и последующая приватизация похоронили эти проекты.

Однако к теме периодически возвращаются представители муниципальных властей в разных регионах, а иногда и на федеральном уровне. Где-то к процессу даже привлекают структуры Газпрома.

Однако процесс идет крайне медленно. Во-первых, основное оборудование для перевода машин на газ импортное, и комплекты являются отнюдь не дешевыми.

Во-вторых, для реализации таких планов требуется широкая сеть газовых заправок, но пока транспорта на газе мало, эти заправки не очень рентабельны.

Кроме того, есть определенные неудобства, в частности, связанные с неприятным запахом при утечках, большим риском взрыва при авариях.

В качестве индикатора можно посмотреть на коммерческие автопредприятия — несмотря на казалось бы очевидную выгоду, очень немногие переводят машины на газ.

Возможно, это связано и с тем, что цены на бензин и дизельное топливо в России существенно ниже среднемировых. Впрочем, нет гарантии, что цены на газ в свете последних тенденций тоже не взлетят до небес.

В общем, идея требует всесторонней проработки — вложения для массового перехода потребуются большие, а минусы могут перевесить плюсы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго России в 2022 году планирует увеличить объем потребляемого природного газа в качестве моторного топлива как альтернативу высокому потреблению бензина и дизеля.

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