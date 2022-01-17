Вологда, 17 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В 2021 году в Вологодской области в адрес уполномоченного по правам ребёнка Ольги Смирновой поступило 993 обращения, что на 24% больше, чем в прошлом году. Об этом Смирнова сообщила на своей странице «Вконтакте».

Pixabay.com Защита детей

"Самое большое количество обращений по вопросам соблюдения прав детей в сфере образования — 199 обращений. Это вопросы зачисления в образовательные организации, конфликтные ситуации, организации образовательного процесса для различных категорий детей, организации питания, соблюдения санитарного законодательства и подвоза до образовательных организаций», — сообщила Смирнова.

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