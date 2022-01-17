Киев, 17 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Власти Германии вместе с западными партнерами примут «подходящие меры» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила 17 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Мы как новое германское правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и «Северного потока — 2», — сказала она на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Она добавила, что в настоящее время «этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко упрекает Германию в том, что она хочет получить прямую экономическую выгоду от совместного с Россией газопровода «Северный поток — 2».

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