Ярославль, , 16:01 — REGNUM От нового заместителя губернатора Ярославской области по внутренней политике Андрея Колядина представители политических партий ждут открытости и диалога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами политики.

Колядин Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM 17 января Андрей Колядин сменил на этой должности Андрея Шабалина. Ранее Колядин работал в администрации президента, аппарате полномочного представителя президента. Последнее место работы — заместитель губернатора Магаданской области.

Как полагает депутат Ярославской облдумы от «Единой России» Павел Исаев, обширный опыт поможет новому чиновнику эффективно взаимодействовать со всеми политическими и общественными силами.

«Назначение Андрея Колядина это серьезное усиление команды врио губернатора Евраева. Колядин профессионал своего дела, имеет за спиной опыт работы по всей вертикали власти от регионального министра до руководителя департамента в администрации президента. Насколько я знаю, он открытый для взаимодействия, коммуникабельный, специалист с очень широким кругозором и интересной биографией. Уверен, он быстро войдёт в наши дела и обеспечит эффективную работу правительства региона с ярославскими политиками и общественными активистами», — сказал депутат Ярославской областной думы Павел Исаев («Единая Россия»).

Представители оппозиции более осторожны в своих оценках. Они говорят, что готовы к диалогу с новым куратором внутренней политики при условии, что областные власти пойдут навстречу в ряде вопросов.

«Хотелось бы больше открытости во взаимоотношениях с оппозицией. У оппозиции и людей нет возможности выражать свое мнение публично. Под предлогом коронавирусных ограничений мы получаем отказ при проведении публичных мероприятий. Коронавирус используется в качестве дубинки. Это один из ключевых моментов», — отметил депутат областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Представитель эсеров в облдуме Сергей Хабибулин предлагает Андрею Колядину чаще общаться с оппозицией и решать наболевшие вопросы путём переговоров.

«Я бы хотел, чтобы не давления, полицейщины, когда что-то не так, ты чем-то не понравился ‑ и на тебя возбуждают уголовное дело. Когда на этом посту был Юрий Бойко, я, будучи муниципальным депутатом, мог позвонить ему напрямую и получить ответ на свой вопрос. Будет ли Колядин общаться с нами? Определенный оптимизм внушает то, что департамент региональной политики возглавил местный специалист Евгений Чуркин», — сказал лидер фракции «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин.

А ярославский политолог Александр Миклин считает, что новому заместителю губернатора в любом случае придётся сложно.

«Господин Колядин встаёт на пост в сложное время — впереди выборы губернатора и депутатов муниципалитета Ярославля. Я бы ему не позавидовал. Задачи перед ним стоят практически невыполнимые. Работать придётся в режиме жёсткого противостояния. Конечно, пожелаем ему удачи, а региону — спокойствия», — сказал Александр Миклин.

Так или иначе, все собеседники ИА REGNUM отметили необходимость «перезагрузки» внутренней политики регионального правительства.

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