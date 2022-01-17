Астана, 17 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства потребовал ослабить влияние государства на экономику страны. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить прозрачность систем закупок фондов и национальных компаний», — написал Уали.

Он отметил, что Токаев распорядился сократить чиновничий аппарат, в частности он потребовал приватизировать фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». По мнению президента, это поможет увеличить доходы государства.

Глава республики также потребовал обеспечить прозрачность процесса приватизации фонда. Токаев ждёт предложений от членов правительства по этому вопросу.

Напомним, фонд «Самрук-Казына» занимается вопросами развития инфраструктуры Казахстана и другими важными экономическими проектами.