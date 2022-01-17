Москва, , 15:23 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по мини-футболу определился с составом команды на чемпионат Европы 2022 года. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В окончательный состав команды вошли вратари Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург) и Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва).

Из полевых игроков на чемпионате Европы будут выступать Сергей Абрамович, Артём Антошкин, Иван Милованов («Тюмень»), Иван Чишкала, Робиньо («Бенфика», Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов («Синара», Екатеринбург), Артём Ниязов, Паулиньо (КПРФ, Москва), Нандо («Динамо Самара»), Данил Давыдов («Газпром-Югра», Югорск) и Эдер Лима (без клуба).

Чемпионат Европы по мини-футболу состоится в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды) с 19 января по 6 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Польши, Хорватии и Словакии.