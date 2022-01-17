Джакарта, , 15:22 — REGNUM Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди отметил, что с 1 по 15 января 2022 года аэропорт Сукарно-Хатта в Джакарте принял 123 313 международных рейсов, сообщает CNN Indonesia.

Самолет

С начала января в аэропорту Индонезии выявили 3923 случая заражения коронавирусом, из которых 557 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 772 случая заражения коронавирусом.

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