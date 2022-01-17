Москва, , 15:22 — REGNUM ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород информирует, что 17 января около 14:20 (мск) на 162-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Собинском районе Владимирской области возле деревни Ворша произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Движение в сторону Москвы перекрыто. Объезд возможен через Бабаево, Ставрово, Курилово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Палкинском районе Псковской области в массовом ДТП пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.

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