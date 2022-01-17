Москва, 17 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Блогер Некоглай пожаловался, что у него возникли осложнения, вызванные переломом руки. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале 17 января.

Скриншот видео на YouTube Блогер Некоглай

Некоглай признался, что недавно у него возникли сильные боли, после чего он обратился к врачам. Они предупредили блогера, что ему потребуется дорогостоящая операция, так как рука сломана в трёх местах. По словам Некоглая, стоимость хирургического вмешательства может дойти до €10 тыс. (около 860 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Некоглай получил травму во время съёмки ролика для TikTok с коллегой Даней Милохиным. Некоглай не смог удержать друга, который забрался ему на плечи — в итоге он неудачно упал на собственную руку.