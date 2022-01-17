Ярославль, 17 января 2022, 15:25 — REGNUM Прошедшие в Ярославской области снегопады затрудняют работу регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе «Хартии».
Не помогает вывозить мусор и то, что владельцы машин оставляют свой транспорт на улицах и во дворах — это делает невозможным проезд крупногабаритной техники.
Сейчас мусоровозы продолжают работать в сложных условиях, факты занесённых дорог, которые делают проезд невозможным, передают в местные органы самоуправления или управляющие компании. В связи с этим региональный оператор попросил у управляющих компаний и товариществ собственников жилья взять под свой контроль проезды к контейнерным площадкам и расчищать их от снега.