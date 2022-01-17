Ярославль, , 15:25 — REGNUM Прошедшие в Ярославской области снегопады затрудняют работу регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе «Хартии».

Контейнеры «Хартии» Пресс-служба «Хартии»

"Многие подъезды к местам накопления отходов заблокированы снежными навалами, образованными после расчистки дорожного полотна проезжей части. Наполненные мусорные контейнеры, весом несколько сотен килограмм, «закованные» на площадках в снежной каше, порой просто невозможно выкатить для осуществления их выгрузки», — отметили в компании.

Не помогает вывозить мусор и то, что владельцы машин оставляют свой транспорт на улицах и во дворах — это делает невозможным проезд крупногабаритной техники.

Сейчас мусоровозы продолжают работать в сложных условиях, факты занесённых дорог, которые делают проезд невозможным, передают в местные органы самоуправления или управляющие компании. В связи с этим региональный оператор попросил у управляющих компаний и товариществ собственников жилья взять под свой контроль проезды к контейнерным площадкам и расчищать их от снега.