Торунь, Польша, , 15:21 — REGNUM Утром 17 января в польском городе Торунь мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на случайных прохожих. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Арест U.S. Air Force

Сообщается, что около пяти утра в полицию поступило сообщение о том, что на женщину напали с длинным острым оружием. Она получила травму лица.

Позже поступили сообщения о женщине, получившей травму руки, и о мужчине, раненном в лицо. Все пострадавшие схожим образом описывали нападавшего и говорили, что мужчина имел при себе холодное оружие.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Это 21-летний уроженец Торуни. Его семья сообщила полиции, что он вышел из дома, находясь под воздействием наркотиков. До этого он поссорился с матерью.