Москва, , 15:20 — REGNUM Вопрос о том, сможет ли РФ обеспечить себя необходимым ей количество IT-специалистов, до сих пор остается открытым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила доцент департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финуниверситета при правительстве РФ Анна Тихонова.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

«В настоящий момент активную работу в данном направлении ведет Минобрнауки. На 2022−2023 учебный год количество бюджетных мест на IT-специальности в российских вузах составит 96 тысяч из общего количества 588 тысяч бюджетных мест. Этот показатель превышает целевой индикатор программы «Цифровая экономика» (90 тысяч бюджетных мест), который к 2024 году должен достичь 120 тысяч бюджетных мест, — рассказала Тихонова. — Таким образом, к 2028 году дополнительный выпуск специалистов в обрасти информационных технологий составит 400 тысяч человек. Это не принимая во внимание программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки».

При этом она обратила внимание на то, что для обеспечения отмеченного Минтрудом РФ прироста [спроса] только в двух отраслях (IT-сфера и индустрия гостеприимства) потребуется дополнительно около 1,9 млн IT-специалистов.

«Таким образом, учитывая сложившиеся тенденции, вполне вероятной можно считать ситуацию, при которой РФ придется привлекать данных специалистов из-за рубежа», — сказала Тихонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихонова рассказала о том, как трансформация российского рынка труда отразится на среднедушевых доходах населения.

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