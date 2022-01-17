Минск, 17 января 2022, 15:20 — REGNUM «Министерством связи и информатизации внесены изменения в лицензию в области связи, выданную РУП «Белтелеком». С 17 января 2022 года предприятие получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи», — сообщило 17 января белорусское министерство.
Чиновники уверены, что выход госмонополиста «на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию РУП «Белтелеком», ускорит решение проблемы «цифрового неравенства» по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных «конвергентных услуг», когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи».
«Оказание услуг мобильной связи четвертого поколения Белтелекомом будет развиваться в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE», — сказано в официальном сообщении.
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Напомним, в Белоруссии действует три оператора сотовой связи под торговыми марками «МТС» (белорусско-российское СП), «А1» (австрийский собственник) и «Лайф» (турецкий собственник). Все они подняли цены на свои услуги — как и «Белтелеком», обладающий монополией на внешний интернет-шлюз .
Отметим, накануне Нового года у спецслужб Белоруссии появились претензии к сотовому оператору «А1», активно участвовавшему в инициированной Александром Лукашенко политике «белорусизации». Поводом стало предоставление сотрудниками компании информации об абонентах не только спецслужбам, но и оппозиции («киберпартизанам»).
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