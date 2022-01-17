Минск, 17 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. «Министерством связи и информатизации внесены изменения в лицензию в области связи, выданную РУП «Белтелеком». С 17 января 2022 года предприятие получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи», — сообщило 17 января белорусское министерство.

(сс) Fotorech Сотовая связь

Чиновники уверены, что выход госмонополиста «на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию РУП «Белтелеком», ускорит решение проблемы «цифрового неравенства» по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных «конвергентных услуг», когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи».

«Оказание услуг мобильной связи четвертого поколения Белтелекомом будет развиваться в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE», — сказано в официальном сообщении.

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Напомним, в Белоруссии действует три оператора сотовой связи под торговыми марками «МТС» (белорусско-российское СП), «А1» (австрийский собственник) и «Лайф» (турецкий собственник). Все они подняли цены на свои услуги — как и «Белтелеком», обладающий монополией на внешний интернет-шлюз .

Отметим, накануне Нового года у спецслужб Белоруссии появились претензии к сотовому оператору «А1», активно участвовавшему в инициированной Александром Лукашенко политике «белорусизации». Поводом стало предоставление сотрудниками компании информации об абонентах не только спецслужбам, но и оппозиции («киберпартизанам»).

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