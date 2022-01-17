Москва, 17 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Действительно, процесс сертификации российской вакцины «Спутника V» в странах Запада (если можно употреблять этот термин в отношении Австралии) постепенно стронулся с мертвой точки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V»

«Отчасти благодаря усилиям российских дипломатов и фармацевтов, обеспечивших передачу необходимой документации, но во многом ещё и потому, что большая часть населения в мире привита.

И рынок по производству вакцин уже поделен, так что сильно нарастить свою долю российским производителям не удастся.

А вот тем странам, куда российские граждане ездят в качестве туристов, как раз выгодно открыть въезд для туристов из РФ.

Для Австралии, конечно, россияне не представляют значимую долю туристического потока, но в сегменте образовательного туризма, то есть высокомаржинальном виде туров, российские студенты представляют большой интерес», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, прививки, сделанные российской вакциной «Спутник V», рекомендовало признать Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA).