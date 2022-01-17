Казань, 17 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В столице Татарии задержали нетрезвого водителя, перевозившего детей в багажнике. Ориентировки на нарушителя поступили 16 января, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Mad Shaman В багажнике

Автомобиль «Рено Каптюр» под управлением 31-летнего жителя Казани был остановлен возле одного из домов по проспекту Победы. Сотрудники полиции выяснили, что нарушитель не имел права управления транспортными средствами и был в состоянии опьянения. В легковом автомобиле находились восемь человек, в том числе четыре ребенка перевозились в багажнике.

На водителя составили четыре административных протокола: за нарушение требований к перевозке детей; невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения; управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средств.

В отношении трех жительниц Казани, находившихся в салоне автомобиля, возбуждено административное производство за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по итогам прошлого года в 1,5 раза возросло число острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в сравнении с 2020 годом. В республике зарегистрировали 695 случаев против 465 годом ранее.

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