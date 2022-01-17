Москва, 17 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В 2022 году в России следует ждать уменьшения количества корпоративных банкротств по сравнению с 2021 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил руководитель департамента налогов и налогового администрирования финуниверситета при правительстве РФ, судебный эксперт по субсидиарной ответственности Дмитрий Ряховский. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ 2021 году почти на 4% выросло число корпоративных банкротств. Как полагает Ряховский, такой рост связан с последствиями пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Уменьшение количества банкротств произошло в 2019 году, когда стала меняться правоприменительная практика и введение процедуры [банкротства], по сути, означало привлечение к субсидиарной ответственности не только генерального директора, но и учредителя и всего топ-менеджмента, — обратил внимание Ряховский. — А дальнейшее развитие арбитражной практики дало возможность удовлетворения требований кредиторов за счет имущества аффилированных к привлекаемым к субсидиарной ответственности лиц».

Как пояснил эксперт, это делает процесс банкротства малоуправляемым, вследствие чего бизнес перестает его рассматривать как инструмент диверсификации и «законного» неисполнения своих обязательств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что падение доходов граждан РФ и организаций будет способствовать росту корпоративных банкротств.