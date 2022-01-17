Чебоксары, 17 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Чувашии после происшествий, связанных с использованием газового оборудования, активизируют профилактическую работу. Соответствующее поручение дал на планёрке 17 января глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Открывая обсуждение, руководитель Чувашии констатировал, что в республике участились случаи отравления угарным газом из-за неисправного оборудования. Он попросил профильные ведомства совместно с газовой службой «ещё раз обратить внимание на состояние газового оборудования и систем дымоудаления»:

«Надо скоординироваться и провести профилактическую работу».

Напомним, 16 января в Канаше и Чебоксарах предположительно из-за неисправности устройства или неисправности дымовой трубы горели два дома.

Ещё одно ЧП произошло в Чебоксарах по улице Гражданской. Как сообщало ИА REGNUM, 16 января госпитализированы с отравлением угарным газом две женщины и два подростка. Предварительная причина происшествия — вентиляционный канал, который не работал при закрытой форточке.