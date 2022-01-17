Приштина, , 19:21 — REGNUM В полиции Косово 16 января отчитались о ходе протестов сербов на севере Косово.

Ромашка Laila

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протесты были скорее символическими, чем массовыми, в них приняли участие несколько десятков человек. Среди протестующих были министр по делам национальных меньшинств и возвращению Горан Ракич, глава парламентской фракции политической организации косовских сербов «Сербский список» Игор Симич, а также главы сербских муниципалитетов Косово.

Протестующие держали в руках плакаты: «Голосуй за мир, а не за террор», «У сербов тоже есть человеческие права», «Косовские сербы сильны только со своим государством Сербией». Сообщается, что протест прошел мирно и без инцидентов и столкновений с албанцами или полицейскими.

Напомним, что 16 января в Сербии прошел референдум по поправкам в Конституцию Сербии. Косовские власти не разрешили участвовать в референдуме на территории Косово, кроме как по почте и в офисе связи в Приштине, поэтому косовские сербы ездили голосовать в Центральную Сербию.

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