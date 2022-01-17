Симферополь, , 15:13 — REGNUM Сразу два крупных чиновника написали заявления об увольнении в Республике Крым, об этом 17 января в соцсетях сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Геннадиевич Скорин и начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Валерий Павлович Васякин написали заявления об увольнении по собственному желанию», — написал глава Крыма.

Максим Скорин занимал пост министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым чуть больше года — он был назначен на должность в сентябре 2020 года. Валерий Васякин проработал на посту начальника «Службы автодорог Крыма» год — с января 2021-го, до этого работал директором в ГБУ «Севастопольский автодор».