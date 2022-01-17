Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение об усилении ветра и сильной гололедице на дорогах Северной столицы.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

Сославшись на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в спасательном ведомстве отметили, что во вторник, 18 января, в прибрежных районах Санкт-Петербурга ночью ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 м/с, на дорогах будет сильная гололедица.

Напомним, из Европы в европейскую часть России пришел циклон, который снизит температуру воздуха, принесёт ветер и осадки. В Петербурге после оттепели дороги и тротуары вновь покроются коркой льда.

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