Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение об усилении ветра и сильной гололедице на дорогах Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Сославшись на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в спасательном ведомстве отметили, что во вторник, 18 января, в прибрежных районах Санкт-Петербурга ночью ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 м/с, на дорогах будет сильная гололедица.

Напомним, из Европы в европейскую часть России пришел циклон, который снизит температуру воздуха, принесёт ветер и осадки. В Петербурге после оттепели дороги и тротуары вновь покроются коркой льда.