Белград, 17 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Республиканская избирательная комиссия Сербии 15 января приняла решение о том, что избиратели из Косово смогут принять участие в Конституционном референдуме 16 января в избирательных участках на территории Сербии — в городах Куршумли, Нови Пазар, Рашка и Вранье.

Lišiak Референдум

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таким образом в Сербии де-факто признали резолюцию парламента Косово, запрещающую работу избирательных пунктов Сербии на территории Косово. В Приштине, тем не менее, разрешили сербам голосовать по почте и в офисе связи.

Таким образом, албанскому руководству Косово удалось потеснить и делегализовать параллельные сербские структуры власти, функционирующие на севере Косово. Ранее бытовала практика участия сербов из Косово в сербских выборах в избирательных участках на территории Косово.

Напомним, 16 января в Сербии состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию, предполагающих сокращение влияния политики на назначения судей.