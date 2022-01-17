Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документы, которые позволяют приступить к проектированию скоростного трамвая. Об этом глава администрации областного центра сообщил в Instagram 17 января.

В ожидании трамвая Цитата из к/ф «Покровские ворота». реж. Михаил Козаков. 1982. СССР

«При разработке документации по межеванию будут уточнены конкретные коридоры трамвайных путей по улицам города, реконструкция объектов улично-дорожной сети, мостов и путепроводов, а также подготовлены детальные предложения по созданию трамвайной инфраструктуры на новых участках и модернизации существующей сети», — уточнил Логвиненко.

Разработкой проекта займётся инвестор — ООО «Синара — Городские Транспортные Решения». Согласно планам властей, скоростной трамвай свяжет центр города с отдалёнными микрорайонами. Это Суворовский, Левенцовский, Верхний Темерник, Вересаево, левый берег Дона и территория старого аэропорта.

ИА REGNUM сообщало, что объём инвестиций в проект модернизации ростовского трамвая превысит 51 млрд рублей. Модернизация трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону будет проведена параллельно с работой над проектом «Донской экспресс», который свяжет областной центр с аэропортом «Платов».

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