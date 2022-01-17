Рим, 17 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Эпидемиологические ограничения в отношении привитых от коронавируса граждан должны быть смягчены, заявил в интервью Il Giornale в понедельник, 17 января, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, предлагается избавить контактировавших с зараженным привитых проходить карантин, если у них нет симптомов, а также не отправлять школьные классы на «дистанционку» в случая выявления зараженного ученика, если все остальные уже привиты.

Минздрав намерен в ближайшее время осудить жти предожения с руководителями регионов страны.