Белград, 17 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 16 января заявил, что наложенный Косово запрет на участие сербов в референдуме о внесении поправок в конституцию Косово грозит Приштине «серьезными последствиями», поскольку Сербия «стоит на стороне своего народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Вучича:

«Будут большие последствия, но они должны знать и слушать. В любом случае, мы рядом с нашим народом в Косово и вместе с народом примем решения в будущем».

При этом глава Сербии подчеркнул, что запрет на проведение голосования о поправках в Конституцию Сербии на территории Косово не является чем-то удивительным, поскольку правительство Косово регулярно «дурно обращается с сербами».

Заметим, албанские власти разрешили косовским сербам голосовать по почте, в офисе связи в Приштине и выехать в Центральную Сербию, где на 45 избирательных участках в приграничных городах они и приняли участие в референдуме. Однако, поскольку нынешнее правительство Косово настаивает на суверенности этого региона («республики»), оно не допускает действия другого государства на территории Косово.