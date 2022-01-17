Прага, , 15:10 — REGNUM Энергетический кризис в Европе является ещё одним аргументом для продвижения в Чехии ядерной энергетики. Об этом после встречи на прошлой неделе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил премьер-министр Чехии Пётр Фиала.

Петр Фиала David Sedlecký

«Было бы нехорошо, если бы европейские страны и их энергетическая самодостаточность были слишком зависимы от России. Происходящее и сигналы, которые мы имеем, только подтверждают правильность позиции нашего правительства относительно дальнейшего развития нашей энергетической политики: мы не хотим и не можем быть односторонне зависимыми от российского газа … Мы считаем важным иметь возможность использовать ядерную энергию, ядро в качестве чистого поддерживаемого ресурса. Мы считаем важным, чтобы газ был переходным источником. Чешская Республика, с ее условиями, нуждается в этих ресурсах. Это важно для нашего процветания, для наших граждан», — передаёт слова премьер-министра издание novinky.cz.

По словам политика, развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии может снизить зависимость от российского газа. В качестве возобновляемых источников Фиала упомянул «фотоэлектрические установки на крышах общественных зданий и частных домов».

Во время встречи председатель Евросовета и чешский премьер обсудили предстоящее председательство Чехии в совете Европейского союза, которое начнется с 1 июля.

«Это важная тема для нас», — сказал Фиала, высоко оценивая советы и рекомендации, данные ему Мишелем.