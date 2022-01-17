Пронский район, Рязанская область, 17 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Молоковоз застрял на заснеженной дороге в Пронском районе Рязанской области. Автоцистерна везла молоко на мегаферму.

Уборка снега

Снегом засыпало участок дороги между сёлами Семенск и Восточное. По словам главы Октябрьского поселения Сергея Серегина, из-за снежного января перемёты образуются постоянно, рядом поля и нет природных заграждений, а при сильном ветре сугробы наметает уже через час после расчистки дороги.

Застрявший молоковоз вытащили трактором местного хозяйства, сообщает издательство «Пресса».