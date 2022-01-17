Приштина, Сербия, 17 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 16 января сообщило, что косовские сербы очень живо отреагировали на призыв Белграда принять участие в референдуме о внесении поправок в Конституцию края. Избиратели добирались в сербские города Куршумли, Нови Пазар, Рашку и Вранье на многочисленных автобусах, сформировавших целые колонны на КПП на границе между Косово и Сербией. Имена избирателей из Косово были внесены в списки в 45 избирательных пунктах в Сербии.

Dpsu.gov.ua На КПП в Крыму

Национальный центр по управлению границами Косово сообщает, что время ожидания на КПП состояло от 15 до 60 минут.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о символической акции протеста в Северной Митровице. В ней принял участие глава политической организации косовских сербов Горан Ракич.