Мессина, Италия, 17 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Мэр Мессины Катено Де Лука провел ночь на понедельник, 17 января, на одном из причалов городского порта, в палатке, сообщают местные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Таким образом градоначальник выразил свой протест против решения правительства страны обязать всех пассажиров паромов предъявлять антикоронавирусные «супер-сертификаты».

Вследствие этого решения непривитые и не болевшие граждане, даже если они сдали отрицательный тест на коронавирус, не могут покинуть Сицилию и попасть на континент.

Ранее Де Лука направлял в правительство страны и официальный запрос по данной теме, однако не получил ответа.