Москва, 17 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Госдуме считают преждевременным отмену лицензирования деятельности управляющих компаний (УК) и переводе их в саморегулируемые организации (СРО), передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Необходимое сейчас в соответствии с законом лицензирование деятельности управляющих компаний — достаточно мягкая форма регулирования. Однако, по нашему мнению, проблема заключается скорее не в форме контроля, а в эффективности применения лицензирования деятельности управляющих компаний», — отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его мнению, этот вопрос необходимо проработать прежде, чем вносить изменения.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила отменить лицензирования деятельности управляющих компаний и их перевести их в саморегулируемые организации (СРО).

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