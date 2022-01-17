Приштина, , 18:53 — REGNUM Глава парламентской фракции косовской правящей политической партии «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лила 16 января прокомментировала заявления министра по делам меньшинств и возвращения Косово и одновременно главы политической организации косовских сербов «Сербский список» Горана Ракича.

Баба Яга Цитата м/ф «Баба Яга против!» реж.Владимир Пекарь. 1979. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ракич пригрозил Косово некоторой взаимностью в случае, если косовским сербам не будет разрешено участвовать в президентских выборах 3 апреля (выборах президента Сербии) в избирательных участках на территории Косово.

По словам Кусари-Лилы, режим взаимности может действовать между двумя государствами, но не между двумя национальностями, а Косово — многонациональное государство.

Мимоза Кусари-Лила «Косово — многонациональное государство, поэтому такое понятие на территории Косово не может применяться и не существует. Резолюция подтвердила волю всех политических партий в отношении процесса, попирающего суверенитет и конституционный строй Косово».

Напомним, 16 января в Сербии состоялся референдум по поправкам в Конституцию страны. Косовские сербы из-за политики албанских властей принимали участие в референдуме по почте, в офисе связи в Приштине или (в большинстве случаев) в избирательных участках на территории Центральной Сербии.

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